Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Ribeira Brava promove seminário

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Ribeira Brava promove, no próximo sábado, dia 16 de Maio, o II Seminário intitulado 'Cuidar do presente e proteger o amanhã: saúde mental em foco! Prevenção de comportamentos aditivos nos jovens', que vai decorrer na sala de sessões da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares - Ribeira Brava, entre as 9 e as 13 horas, direccionado para o público em geral.

Segundo nota à imprensa, "este evento tem como objectivo central a saúde mental e a prevenção dos comportamentos aditivos pelo que, reúne especialistas de diversas áreas". Desta forma, conforme explica, "oferece uma visão multidisciplinar sobre como proteger e orientar as crianças e jovens".

Os oradores serão Natacha Torres da Silva, psicóloga e coordenadora nacional do Programa 'Cuida-te' do Instituto Português da Juventude - IPDJ; Nelson Carvalho, psicólogo e director da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD); Paulo Rego Sousa, pediatra e neuropediatra e Sara Mota, facilitadora Educação Emocional.