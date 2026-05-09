Ribeira Brava apresenta anteprojecto para o Miradouro de São Sebastião

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, deu a conhecer o anteprojecto de requalificação do Miradouro de São Sebastião, uma intervenção que pretende valorizar aquele espaço e reforçar a sua atractividade no contexto do concelho.

De acordo com uma publicação partilhada pelo autarca nas redes sociais, proposta prevê a criação de novas zonas de permanência, a melhoria das acessibilidades e a construção de um passadiço ao longo da encosta, ligando o topo à baixa da vila. O percurso é pensado para tirar partido da paisagem sobre o mar e o vale, potenciando a fruição do espaço por residentes e visitantes.

Segundo Jorge Santos, trata-se de uma intervenção que poderá contribuir para a valorização turística, económica e urbana da Ribeira Brava, ajudando a dinamizar a vila e o comércio local, ao mesmo tempo que reforça a atractividade do concelho.

O autarca referiu ainda que o projecto se insere numa estratégia mais ampla de intervenção no território, estando a autarquia a preparar outras iniciativas a desenvolver em diferentes freguesias do concelho.