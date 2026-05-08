ARM alerta para interrupções de abastecimento de água em Machico e Santana
Trabalhos de melhoria nos sistemas de distribuição de água estão previstos para a próxima quinta-feira, 14 de Maio
A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informou, esta manhã, que irá realizar trabalhos de melhoria nos sistemas de distribuição de água nos concelhos de Machico e Santana, situação que irá provocar interrupções temporárias no abastecimento de água potável durante o próximo dia 14 de Maio, quinta-feira.
No concelho de Machico, os constrangimentos vão ocorrer entre as 6 horas e as 12 horas, na freguesia de Água de Pena, afectando parte das zonas da Bemposta, Caminho da Madeira, Caminho do Lugarinho e Urbanização da Igreja.
Já em Santana, a interrupção está prevista entre as 8 horas e as 13 horas, na freguesia do Arco de São Jorge, abrangendo as zonas da Lagoa, Igreja, Casais, Quebrada e Poços.
A ARM garante que irá empenhar “todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções” e pede a compreensão da população pelos eventuais incómodos causados.
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