ARM alerta para interrupções de abastecimento de água em Machico e Santana

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informou, esta manhã, que irá realizar trabalhos de melhoria nos sistemas de distribuição de água nos concelhos de Machico e Santana, situação que irá provocar interrupções temporárias no abastecimento de água potável durante o próximo dia 14 de Maio, quinta-feira.

No concelho de Machico, os constrangimentos vão ocorrer entre as 6 horas e as 12 horas, na freguesia de Água de Pena, afectando parte das zonas da Bemposta, Caminho da Madeira, Caminho do Lugarinho e Urbanização da Igreja.

Já em Santana, a interrupção está prevista entre as 8 horas e as 13 horas, na freguesia do Arco de São Jorge, abrangendo as zonas da Lagoa, Igreja, Casais, Quebrada e Poços.

A ARM garante que irá empenhar “todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções” e pede a compreensão da população pelos eventuais incómodos causados.