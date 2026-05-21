Gamificação é nova linguagem das empresas, defende especialista

O especialista em gamificação e design de comportamento, Rui Cordeiro, defendeu esta quinta-feira que os jogos se tornaram uma “nova linguagem social e organizacional”, com aplicação directa em contextos empresariais.

Na intervenção no painel principal das comemorações do Dia do Empresário Madeirense, “A Gamificação – O Mundo e as Empresas em Modo de Jogo”, no Savoy Palace, o orador destacou a dimensão global da indústria dos jogos, que em 2024 terá atingido cerca de 190 mil milhões de dólares em receitas.

Rui Cordeiro sublinhou que mais de metade da população participa em jogos digitais, com uma idade média de 36 anos e uma presença significativa de mulheres, contrariando a ideia de um público restrito a jovens.

Definiu a gamificação como a utilização de elementos de jogo em contextos não lúdicos, como empresas ou educação, defendendo que o objectivo não é “transformar o trabalho em jogo”, mas sim melhorar experiências e processos.

O especialista apresentou um caso de implementação numa empresa portuguesa iniciado em 2014, envolvendo cerca de 3 mil colaboradores, onde indicadores de desempenho foram convertidos em missões e acompanhados através de plataformas digitais.

Segundo os dados apresentados, o projeto terá permitido um aumento de 8% nas vendas por colaborador e uma subida de 62% na satisfação dos trabalhadores.

Rui Cordeiro destacou ainda a importância de métricas como vendas, satisfação de colaboradores e experiência do cliente, bem como o papel das equipas internas no desenho de programas de gamificação.

Na fase final da intervenção, o orador referiu o potencial da inteligência artificial para reforçar estes sistemas, sublinhando, contudo, a necessidade de enquadramento ético e estratégico na sua utilização.