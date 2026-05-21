Falha no programa "Estudante Insular" mostra que PSD-Madeira é "fraco" e "fala sozinho"

O deputado madeirense do Chega (CH) na Assembleia da República "protagonizou um confronto com o ministro das Infraestruturas e Mobilidade, Miguel Pinto Luz", ontem, durante a audição regimental da Comissão de Infraestruturas e Mobilidade, onde Francisco Gomes exerce funções de coordenador do seu grupo parlamentar. Na intervenção, disse que a situação mostra que o PSD-Madeira é um partido "fraco" e que "fala sozinho" em Lisboa.

"O tema central da intervenção foi o fim do modelo 'Estudante Insular', situação que", segundo o deputado, "está a empurrar milhares de estudantes madeirenses e respetivas famílias para um cenário de insegurança financeira e desorganização total". Em nota divulgada hoje, o deputado do CH conta que "acusou o governo de Luís Montenegro de ter criado um sistema burocrático, instável e incapaz de dar garantias mínimas aos estudantes da Madeira".

"Senhor Ministro, o vosso governo conseguiu transformar um apoio essencial aos estudantes numa trapalhada nacional. Criaram um labirinto de promessa falhadas onde ninguém percebe nada e onde quem sofre são as famílias madeirenses", atirou Francisco Gomes.

O parlamentar, diz, criticou também "a dependência de alterações que o Governo da República ainda não implementou e adaptações informáticas entre sistemas regionais e nacionais, considerando inadmissível que os estudantes estejam sujeitos a falhas administrativas provocadas pelos governos", aponta.

Dedo apontado ao PSD-Madeira que, disse, "aceitou passivamente as imposições da República e falhou na defesa dos interesses da Região", acrescentando que "o PSD-Madeira passa a vida a fingir que tem influência em Lisboa, mas quando chega o momento decisivo dobra-se completamente perante Luís Montenegro e deixa os madeirenses entregues ao caos. É um partido fraco e que fala sozinho", acusa.

O deputado acusou, ainda, o ministro das Infraestruturas de "abandonar os estudantes da Madeira enquanto promove discursos vazios sobre coesão territorial", reforçando que "falam de continuidade territorial, falam de Autonomia e falam de igualdade, mas depois tratam os estudantes madeirenses como um problema secundário que pode ser empurrado para burocracias e promessas".

Francisco Gomes aproveitou para, na recta final da intervenção, acusar Luís Montenegro de "ser incapaz de compreender os problemas das regiões autónomas" e afirmou que "o Governo da República está cada vez mais afastado da realidade das famílias madeirenses". E concluiu: "O senhor primeiro-ministro tornou-se um obstáculo à mobilidade, à Autonomia e ao futuro dos jovens madeirenses. E o PSD-Madeira limita-se a assistir calado."