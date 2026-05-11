Colisão entre duas viaturas faz dois feridos nas Courelas

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, há instantes, para a Rua das Courelas, no Funchal, na sequência de uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras.

Segundo foi possível apurar, entre os feridos estão duas mulheres na casa dos 30 anos, que apresentavam queixas ao nível da coluna e do tórax, além de uma delas ter sofrido uma ferida na testa. Ambas receberam assistência no local e foram transportadas para o hospital pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal procederam ainda ao transporte de outra pessoa envolvida no acidente.

Um homem de 70 anos, também envolvido na colisão, recusou transporte para uma unidade hospitalar.