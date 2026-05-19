Quase seis mil alunos na Festa do Desporto Escolar 2026

A Festa do Desporto Escolar 2026 vai envolver 5940 alunos, provenientes de 121 escolas e instituições, segundo os dados divulgados na apresentação da iniciativa, realizada esta terça-feira no MadeiraShopping.

Na sessão foi também apresentada a proposta para a cerimónia de abertura, centrada na celebração da Autonomia e numa viagem pedagógica entre o passado e o presente.

O espectáculo inicial retrata um período difícil da história, marcado pela emigração forçada, pela guerra colonial, pela pobreza e pela doença, sublinhando a luta silenciosa de um povo pela sobrevivência.

Segue-se uma evolução narrativa que valoriza a coragem e a determinação na conquista da liberdade, destacando a importância de sonhar como base para o futuro, culminando na Autonomia como símbolo de esperança e identidade.