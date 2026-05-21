- "Travão vai reduzir até 15% o crédito para comprar casa"

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais diários e revista semanal desta quinta-feira, 21 de Maio de 2026.

Na revista Visão:

- "Ameaça Palantir. A empresa de IA mais assustadora e a ascensão do tecnofascismo"

- "Até onde pode ir a 'alma negra' de Silicon Valley e as técnicas de vigilância de cidadãos"

- "O trabalho na era da Inteligência Artificial"

- "João Abel da Mata. Homenagem ao grande artista do 25 de Abril"

No Correio da Manhã:

- "Processo de dívidas parado na justiça. Estrelas enganadas em mais de um milhão de euros"

- "Tempestades. Quatro meses depois, há 26 estradas ainda cortadas"

- "Alcácer do Sal. Mãe foge de França com filhos e abandona-os em Portugal"

- "Rendas. IRS de 10% para senhorios com retroativos desde janeiro"

- "A partir de dezembro. Eletrodomésticos velhos valem dinheiro na troca"

- "Homicida escapou. Crime ignorado na nacionalidade"

- "Loures. Dupla burla 800 imigrantes com falsa legalização"

- "Sucessão de Mourinho. Paulo Fonseca na lista do Benfica"

- "Sporting. Leão ganha Doumbia ao rival"

- "FC Porto. Maioria aclama vitória dos dragões"

No Público:

- "Valor médio anual das bolsas de estudo aumenta 53% e atinge os 2660 euros"

- "Pequim. Putin e Xi juntos contra 'regresso à lei da selva'"

- "Violência política. PSD e PS contra desclassificação de documentos pós-25 de Abril"

- "Programa 1º Direito. Apenas 12% das casas concluídas foram entregues às famílias"

- "Paulo Pedroso. 'Devíamos ter taxa sobre 'chips' a reverter para a Segurança Social'"

- "Saúde. Quase metade dos gastos concentrados em apenas 9% da população"

- "Comissões de protecção. Negligência e violência doméstica, os maiores perigos para as crianças na família"

- "Festival de Cannes. Arthur Harari: dos medos da infância ao medo da extrema-direita (e de Bolloré)"

No Jornal de Notícias:

- "Atestados na hora para renovar a carta de condução custam 25 euros"

- "Hospital de São João tem tecnologia 3D para operar a coluna"

- "'Queremos criar parcerias com a cidade para o alojamento'. Entrevista a Artur Silva, novo reitor da Universidade de Aveiro"

- "Mundial. Jorge Mendes é o patrão dos jogadores da seleção"

- "Infância. Dezenas de casamentos forçados a menores"

- "Fenómeno. Burlas com os cromos do Mundial estão a crescer"

- "Festival. Imaginarius celebra 25 anos e vai estrear 29 espetáculos"

- "Meninos franceses vendados antes de serem abandonados"

- "Flotilha. Ativistas amarrados e humilhados por Israel"

- "Cinema. Maternidade desfila na passadeira de Cannes"

No Diário de Notícias:

- "Comboios de alta velocidade começam a chegar em 2031"

- "Shlomo Bem-Ami. Antigo MNE israelita. 'Dediquei a minha vida à solução de dois Estados. Mas essa solução já não existe'"

- "Relatório. Entidade da Saúde conclui que hospital Amadora-Sintra tem de garantir direitos dos doentes, senão haverá sanções"

- "Choque fiscal. IVA a 6% na habitação tem prazo de quatro anos"

- "Diplomacia. Xi e Putin unidos nas críticas a Trump"

- "Entrevista. Fabian Figueiredo. 'Eleitores pediram humildade ao Bloco, mas humildade não significa silêncio'"

- "Fundação. Uma ficção sobre a vida de Camões para aumentar interesse pela obra"

- "Festival. As fotografias de Richard Avedon renascem em Cannes"

- "Clássicos. Welles & Visconti"

No Negócios:

- "Travão vai reduzir até 15% o crédito para comprar casa"

- "Sustentabilidade. Entrevista. Mariana Mazzucato. 'Lucros excessivos devem ser usados para baixar preços'"

- "Impostos. Receita para 'almofada' das pensões baixou 16%"

- "Luís Rodrigues. CEO da TAP. 'Sozinhos vai custar-nos muito mais'"

- "Atrasos nas grandes obras penalizam Mota-Engil em Portugal"

- "Tribunal de Contas. Governo admite ceder no valor dos contratos com visto prévio"

- "CP prevê receber primeiro comboio de alta velocidade em 2031"

- "Sondagem. Quase metade dos portugueses cortou gastos na alimentação"

No O Jornal Económico:

- "Brasileiros investem 66 milhões em casas de luxo"

- "CP lança concurso para compra de 12 comboios de alta velocidade"

- "UE chega a acordo para eliminar tarifas aos produtos dos EUA"

- "Luís Rodrigues. TAP precisa de um novo acionista para reforçar operação"

- "Governo anuncia pacote de 90 milhões para agricultores''"

- "Burlas com cromos do Mundial dispararam em Portugal"

- "Lucro da Sonae aumenta 11% para 47 milhões de euros"

- "Associação teme subida do imposto sobre bebidas espirituosas"

- "Seguros Summit. Setor tem de adaptar a regulação aos desafios da longevidade"

No Record:

- "Sporting. Mercadão. Investimento está em 54 MEuro e vai aumentar"

- "Sporting. Doumbia fechado por 20 MEuro + 3 por objetivos"

- "No final da Taça. Quaresma à direita, Diomande volta ao eixo"

- "Benfica. Mourinho gera estranheza. Continua sem comunicar decisão"

- "Benfica. Amorim deixa de ser hipótese. Prefere o estrangeiro"

- "FC Porto. Samu quer antecipar regresso. Prolonga recuperação no olival"

- "Villas-Boas e o título dos sub-19. 'Queremos que seja uma geração de ouro'"

- "Liga Europa. Friburgo 0-3 Aston Villa. Triunfo inglês ajuda. Sporting mais perto da entrada direta na Champions"

- "Liga. Torreense 0-0 Casa Pia. Tudo aberto no playoff"

- "AG da Liga. Alteração aos regulamentos. Chumbadas propostas leoninas"

No O Jogo:

- "FC Porto. 'Criativos e atrativos'. Farioli explica abordagem ao mercado para captar talentos. 'Compreendi depressa a expressão contra tudo e contra todos'"

- "Liga. Clássico teve prolongamento na AG"

- "Sporting. Doumbia é reforço"

- "Benfica. Amorim só quer o estrangeiro"

- "Mourinho à espera de Florentino"

- "Rios sonha com o título"

- "Braga. Moutinho tem pilhas para mais um ano"

- "Play-off. Decisão em Rio Maior"

- "Liga Europa. Aston Villa bate Friburgo e ajuda Sporting"

E no A Bola:

- "Benfica procura treinador para 2026/2027. Amorim não, Marco encaminhado"

- "Real Madrid prepara-se para anunciar Mourinho no domingo"

- "Marco Silva ainda vai ouvir proposta de renovação do Fulham"

- "Sporting. Meio-campo em construção. Doumbia e Pedro Lima fechados, Andersen está quase"

- "FC Porto. 'Não me imagino noutro clube'. Francesco Farioli"

- "Liga Portugal. Play-off. Torreense 0 -- Casa Pia 0. Decisão na próxima semana"

- "Liga Europa. Aston Villa vence a prova e dá esperança ao Sporting"