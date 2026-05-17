SC Santacruzense e CD Nacional disputam hoje final da Taça da Madeira

O SC Santacruzense e o CD Nacional disputam, pelas 17 horas deste domingo, a final da Taça da Madeira de futebol senior. O jogo será disputado no Estádio de Câmara de Lobos e terá transmissão pela AFM TV (no Youtube) e no canal 79 de MEO. Pode também acompanhar em directo, em formato televisivo na plataforma dnoticias.pt em parceria com a TV Madeira.

Quanto à nova Taça, foi inspirada nos modelos históricos que marcaram gerações e eternizaram conquistas. "Uma recriação que homenageia o passado, respeita a tradição e reforça a grandiosidade da Prova Rainha do futebol regional", afirma a Associação de Futebol da Madeira.

Antes de chegar à final, o SC Santacruzense enfrentou o Sporting CM, o CS Marítimo e o CF Andorinha. Artur Vieira, capitão da equipa, afirma que será "uma emoção muito grande representar o Santacruzense numa final". Já Filipe Vieira costuma pedir aos seus jogadores que "respirem Santacruzense". "Eles sentem o clube", admite.

Pelo lado do CD Nacional, para chegar à final enfrentou o União da Bola FC, Os Xavelhas, e a AD Pontasolense. Robert Silva acha que "o mais importante é ganhar o jogo: finais são para ganhar". Já o capitão João Vítor reafirma a união da equipa: "estamos numa final. É para vencer".