Muitas nuvens mas pouca chuva

O arquipélago da Madeira deverá registar, este domingo, períodos de céu muito nublado, com aguaceiros fracos e dispersos. O vento soprará do quadrante Oeste, fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, podendo atingir rajadas até 40 km/h nas terras altas, segundo previsão do IPMA.

Na região do Funchal, preveem-se igualmente períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos. O vento mantém-se em geral fraco, com velocidades até 20 km/h, também do quadrante Oeste.

Quanto ao estado do mar, a costa Norte apresentará ondas de Noroeste com 2 a 3 metros. Na costa Sul, as ondas chegam de Oeste/Sudoeste com 1 a 2 metros, podendo atingir 2 a 2,5 metros na parte Oeste da ilha até ao final da manhã.

A temperatura da água do mar poderá situar-se entre os 18 e os 19 °C.

No que toca aos raios ultravioleta, tanto a Madeira como o Porto Santo estarão no índice 8, muito elevado. Isto implica cuidados, nomeadamente, "utilizar óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol", aconselha o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.