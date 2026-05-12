Aguaceiros fracos previstos para a tarde desta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 13 de Maio, períodos de céu muito nublado, aguaceiros, mais prováveis na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira durante a tarde.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 25 km/h) de norte/noroeste.

No Funchal o tempo não estará muito diferente. O IPMA antevê períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos, mais prováveis durante a tarde e vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Os termómetros vão oscilar entre os 14 e os 20ºC na Madeira e no Porto Santo.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de norte com 2 metros, diminuindo para 1,5 metros e na costa sul de sudoeste com inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.