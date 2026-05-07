Nuvens e aguaceiros fracos nas previsões do tempo para hoje na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu em geral muito nublado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a ocorrência de aguaceiros fracos, mais frequentes a partir da tarde.

O vento deverá soprar fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado

(10 a 35 km/h) de Oeste/Sudoeste, a partir do meio da tarde.

Os termómetros deverão chegar aos 19ºC de máxima, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Quanto à temperatura mínima, as previsões apontam para 13ºC em ambas as ilhas.

No Funchal, o IPMA prevê, igualmente, céu em geral muito nublado, sendo esperada a ocorrência de aguaceiros fracos. Na capital madeirense, o vento deverá soprar fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado

(10 a 30 km/h) de Oeste/Sudoeste a partir do final da tarde.

Para o mar, na costa Norte, aquele organismo aponta para ondas de Norte, com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de Noroeste. Na costa Sul, conte com ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar oscilará entre os 18/19ºC.