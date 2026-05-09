Sábado com muitas nuvens e chuva fraca na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com períodos de céu muito nublado e aguaceiros mais frequentes até ao início da tarde.
O vento será moderado (20 a 35 km/h) do quadrante oeste, soprando moderado a forte (25 a 45 km/h), com rajadas até 70 km/h, nas terras altas.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 16ºC de mínima e os 21.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 14.ºC de mínima e os 20.ºC de máxima.
Já para o Funchal está previsto céu muito nublado e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento será em geral fraco (até 20 km/h) do quadrante oeste.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo
gradualmente para 2 a 3 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas oeste/sudoeste com 2 a 3 metros, diminuindo para 1 a 2 metros.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 18 e 19.ºC