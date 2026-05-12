Museu Etnográfico da Madeira recebe 'Semana das Expressões'

O Museu Etnográfico da Madeira, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção da Regional da Cultura, recebe, entre hoje, terça-feira, e o próximo dia 30 de Maio, a exposição 'Semana das Expressões' 2026, uma iniciativa realizada em parceria com a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.

Segundo nota à imprensa, "patente na sala de exposições temporárias do museu, esta mostra colectiva reúne trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo 2025/2026 pelos alunos da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, das localidades da Ribeira Brava e Campanário". E prossegue: "Os projectos foram orientados pelos docentes dos grupos disciplinares de Educação Visual e Tecnológica, do 2.º ciclo, e de Artes Visuais, do 3.º ciclo e ensino secundário".

Diz ainda que "a iniciativa integra os objectivos educativos, sociais e culturais do museu, promovendo a aproximação entre museu, escola e comunidade, sensibilizando os jovens para as artes e incentivando a criatividade e a autoestima dos participantes".

Além da exposição, o evento contará com vários workshops de expressão plástica e fotografia, dinamizados pela escola, que decorrerão no museu e noutros espaços.

A sessão de abertura está marcada para hoje, 12 de Maio, às 10h00, e incluirá actuações musicais do grupo 'Vozes da Nossa Escola' e do Grupo de Dança da EBSPMA.

No dia 13 de Maio, pelas 14h30, o museu recebe ainda a actuação do Combo de Jazz dos alunos do Curso Profissional de Jazz do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode.

A exposição estará aberta ao público em geral até ao dia 30 de Maio.