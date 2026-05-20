PCP denuncia "especulação de preços" e "lucros da distribuição" no Funchal

O PCP-Madeira realizou uma acção de contacto com trabalhadores junto ao Supermercado Continente na Rua do Seminário, no Funcha, denunciando o que considera ser o aumento dos lucros das grandes empresas de distribuição à custa da especulação de preços e da precariedade laboral.

Através de comunicado enviado à comunicação social, Ricardo Lume, membro do Comité Central do PCP, destacou que a Madeira é a região do País onde mais subiram os preços dos bens essenciais, da habitação e a inflação em geral. Como exemplo, apontou os lucros da Sonae em 2024: 247 milhões de euros, um aumento de 11% face ao ano anterior, com um volume de negócios superior a 11 mil milhões de euros.

O partido critica tanto o Governo Regional, por não fixar preços máximos para bens essenciais, como o Governo da República, por baixar impostos às grandes empresas e avançar com alterações à legislação laboral que, na sua óptica, facilitam despedimentos e generalizam a precariedade.

O PCP apela à participação na greve geral de 3 de Junho, que considera uma oportunidade para os trabalhadores rejeitarem "a política de exploração e empobrecimento".