Eduardo Jesus presente no início dos trabalhos da 5.ª edição da Biennial John Dos Passos Society na Ponta Sol

O secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, marcou presença na sessão da abertura da 5.ª edição da Biennial John Dos Passos Society que começou esta manhã no Centro Cultural John dos Passos na Ponta fo Sol.

Eduardo Jesus disse que é honra a realização desde evento na Madeira e também é uma honra em receber professores, investigadores, estudantes e convidados de muitos países, incluindo dos Estados Unidos da America, Brasil, Japão, entre outros.

O governante destacou a importância desta iniciativa para a projecção cultural da Região, salientando que “a realização da 5.ª Conferência Bienal da John Dos Passos Society na Madeira constitui um relevante reconhecimento internacional da ligação histórica e emocional de John Dos Passos à nossa terra, bem como da capacidade da Região para receber iniciativas culturais e académicas de alcance global”.

No final da intervenção, Eduardo Jesus disse que o Governo Regional vai apoiar o próximo número da revista contributos sobre o escritor John dos Passos.

Um outro dia intervenientes na sessão da abertura foi de Aaron Shaheen, presidente da John Dos Passos Society que organiza este evento e que elogiou o trabalho realizado pelo madeirense Bernardo Vasconcelos.

Este encontro internacional é a primeira vez que se realiza na Madeira e tem como coordenador geral o professor da Universidade da Madeira e membro da John Dos Passos Society, Bernardo Vasconcelos.

Depois da sessão da abertura, Bernado Vasconcelos fez apresentação do lançamento do Volume II da ‘Coleção Contributos’, intitulada DOS PASSOS: Bassano del Grappa REVISITED, obra em inglês e português que reúne um conjunto de contributos, precisamente da 4ª Conferência Bienal da Sociedade.

Entre hoje e sexta-feira participam mais de duas dezenas de conferencistas oriundos dos quatro cantos do mundo na 5.ª Conferência Bienal da John Dos Passos Society, uma agremiação de investigadores que pugnam pelo estudo e reconhecimento da obra de John Dos Passos.

O programa do evento será marcado pelo estudo aturado das obras de Dos Passos e da sua relevância nos tempos que correm, como também pela ligação de Dos Passos à Madeira e às suas raízes portuguesas. Os conferencistas terão oportunidade de ‘reviver’ momentos das visitas de Dos Passos à Madeira. Refira-se que o escritor visitou a Madeira em 1905, com 9 anos, em 1921 (de passagem dos EUA para Lisboa), e em 1960.

Esta manhã, a sessão de abertura contou com a presença dos netos John Dos Passos, Lara Dos Passos Coggin e John Dos Passos Coggin, respectivamente.