Custo do trabalho aumentou 5,1% no início de 2026

O Índice de Custo do Trabalho (UICT, ajustado de dias úteis) no 1.º trimestre de 2026, aumentou 5,1% na Região Autónoma da Madeira, em relação ao 1.º trimestre de 2025, informam hoje os dados do INE, divulgados pela DREM. "Esta variação resultou do efeito conjugado das variações ocorridas nas suas duas principais componentes: "Os custos salariais (por hora efetivamente trabalhada), que aumentaram 5,1% em relação ao trimestre homólogo. (...) Os outros custos (não salariais, também por hora efetivamente trabalhada), que registaram igualmente um acréscimo homólogo de 5,1%."

Os custos salariais, explica a Direção Regional de Estartística da Madeira, "incluem o salário base, prémios e subsídios regulares, prémios e subsídios irregulares (subsídio de férias; subsídio de Natal; prémios de fim do ano/distribuição de lucros; outros prémios e subsídios pagos com caráter irregular), pagamento por trabalho extraordinário e pagamento em géneros", enquanto "os outros custos incluem indemnizações por despedimento, encargos legais a cargo da entidade patronal (contribuição patronal para a Segurança Social; seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais), encargos convencionais, contratuais e facultativos (prestação complementar de reforma/invalidez; seguro de saúde; seguro de vida/acidentes pessoais; prestações sociais pagas diretamente ao/à trabalhador/a em caso de ausência por doença)".

De acordo com o resumo, "a evolução homóloga do ICT na RAM resultou do aumento dos custos médios por trabalhador e da diminuição do número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador", sendo que "a nível nacional, o valor daquele índice registou um acréscimo homólogo de 4,9%: +5,0% na componente dos custos salariais e +4,6% nos outros custos", ou seja ligeiramente inferior ao que ocorreu na Madeira.

