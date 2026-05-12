20 alunos participaram no II Torneio de Xadrez na EB1/PE/C da Ponta do Sol

Realizou-se esta terça-feira, 12 de Maio, na EB1/PE/C da Ponta do Sol (edifício "Sede") o II Torneio de Xadrez, um evento que reuniu 20 alunos apaixonados por este desporto de estratégia e concentração.

Segundo nota enviada pela escola, ao longo da competição, os participantes demonstraram "grande empenho, espírito desportivo e excelentes capacidades de raciocínio lógico. O torneio decorreu num ambiente de fair play e entusiasmo, proporcionando momentos de saudável convívio entre os alunos."

A iniciativa teve como objectivo promover o gosto pelo xadrez, estimular o pensamento crítico e incentivar a participação dos alunos em atividades extracurriculares.

A iniciativa contou com a colaboração do professor Carlos Gonçalves, em representação da Direção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE) e com a orientação da professora Noémia Agrela (professora de Educação Física da escola).

"A direcção da escola dá os parabéns a todos os participantes pelo desempenho e atitude exemplar, bem como aos vencedores desta edição", remata.