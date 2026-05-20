Samu é o guarda-redes do Onze do Ano da Liga Portugal 2 Meu Super

Samu Silva é o guarda-redes do Onze do Ano da Liga Portugal 2 Meu Super! O guardião do Marítimo reuniu a preferência de treinadores e capitães das equipas da competição, assegurando um lugar na equipa ideal da temporada.

Aos 27 anos, o guarda-redes madeirense realizou uma época de enorme consistência e assumiu papel determinante na caminhada do Marítimo rumo ao título de campeão e à consequente subida à Liga Portugal Betclic. Ao longo de 33 jogos, Samu manteve a baliza inviolada em 14 ocasiões, somou 91 defesas e sofreu apenas 28 golos, contribuindo decisivamente para que os insulares terminassem com a defesa menos batida da prova.

Distinguido com o Prémio Guarda-Redes do Mês por sete vezes durante a temporada, Samu superou nesta eleição Bravim, da U. Leiria, e Vozinha, do GD Chaves.