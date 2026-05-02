IV Festival das Reservas da Biosfera revelou-se um "enorme sucesso"

O IV Festival das Reservas da Biosfera chega hoje ao fim, no Porto Santo, depois de uma semana intensa em actividades culturais, recreativas e educativas, tudo decorrer "com sucesso". Licínia Soares, responsável máxima da Reserva da Biosfera do Porto Santo, faz "um balanço bastante positivo".

"Tem sido realmente muito gratificante o envolvimento das pessoas", afirma, em declarações ao DIÁRIO. Licínia Soares assume que “os gestores e os membros do comité do MAB, saíram do Porto Santo com o coração cheio, e além disso, viveram as experiências das nossas boas práticas, visitaram a central dessalizadora, a ETAR, viram como se constrói os muros de croché e a importância das nossas uvas”.

Quanto ao fórum que se realizou no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, “foi um momento extremamente importante e muito enriquecedor, uma vez que também tivemos uma representação de todas as reservas de Portugal”.

Licínia Soares explicou ao DIÁRIO que a classificação de reserva da Bioesfera "só nos tem trazido benefícios, como por exemplo, nós termos sido convidados para integrar candidaturas no âmbito INTERRREG MAC, HORIZONT, entre outras”.

Para terminar este IV Festival das Reservas da Biosfera, esta tarde está a realizar-se no centro da cidade, o festival do vinho organizado pela Junta de Freguesia do Porto Santo.