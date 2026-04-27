Delfins em Santana no arranque do festival A’Norte
Concerto marcado para dia 13 de Agosto na Praça da Cidade
A banda portuguesa Delfins será responsável pela abertura do festival A’Norte, no dia 13 de Agosto.
Formados em Cascais no início da década de 1980, os Delfins tornaram-se uma das bandas mais importantes da pop rock portuguesa. O projeto nasceu em 1981 e rapidamente ganhou identidade própria, com letras em português e uma sonoridade que misturava rock, pop e influências electrónicas.
Ao longo dos anos 80 e 90, o grupo alcançou grande popularidade, tornando-se presença constante nas rádios e nos palcos de todo o país. Canções como “Sou como um Rio”, “Nasce Selvagem” e “Aquele Inverno” ajudaram a consolidar o estatuto da banda e tornaram-se clássicos da música portuguesa.
No A’Norte, o público poderá contar com alguns dos temas mais marcantes da carreira da banda, num concerto que promete cruzar nostalgia, energia e memória colectiva.