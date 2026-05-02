Bispo do Funchal contactou vários emigrantes no 'Little Portugal' em Londres

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, visitou esta manhã e início de tarde o 'Little Portugal' em Lambeth, no centro de Londres, onde contactou com vários emigrantes da comunidade portuguesa, sendo na sua grande maioria de origem madeirense.

No início da visita, foi recebido pelo conselheiro das Comunidades Madeirenses no Reino Unido, José Silva, e depois por outros membros da comunidade.

D. Nuno Brás visitou alguns estabelecimentos de emigrantes e contactou com vários emigrantes radicados no Reino Unido. Ainda no início da manhã, visitou a comunidade das Irmãs Vitorianas em Westminster.

A comunidade está a receber o bispo do Funchal com muito entusiasmo e dedicação, sendo esta a primeira vez que o prelado visita uma comunidade emigrante.

O bispo do Funchal está a realizar uma visita de quatro dias à comunidade emigrante, sendo o convidado para presidir à missa da festa de Nossa Senhora de Fátima, que decorre hoje às 18 horas na igreja dos Scalabrini Fathers em Londres.