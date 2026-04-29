Porto Santo recebe fórum 'Contributos das Reservas da Biosfera para os Valores Universais'

Decorreu esta tarde de quarta-feira, no auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, o fórum “Contributos das Reservas da Biosfera para os Valores Universais”, integrado no IV Festival das Reservas da Biosfera.

Marco Rebelo, presidente do Comité Nacional das Reservas da Biosfera, afirmou ao DIÁRIO que “a reserva da biosfera tem esta característica única, que são as áreas classificadas”.

O responsável explicou que “as reservas da biosfera são áreas que reúnem três características essenciais: os valores naturais, a sua diversidade do ponto de vista cultural, mas também paisagístico, o que acaba por enriquecer as suas populações”.

Depois de alguns dias de estadia na "ilha dourada", Marco Rebelo destacou que “o Porto Santo é uma reserva da biosfera atribuída pela UNESCO, reúne as características necessárias e vai continuar a ser uma reserva da biosfera no futuro”.

Também o presidente da Câmara Municipal, Nuno Batista, referiu, a propósito do IV Festival das Biosferas, que “este momento é dos mais altos, pois estão entre nós o comité MAB e a UNESCO, para verificar o que estamos a fazer e, sobretudo, para aproveitar este momento”.

O autarca sublinhou ainda que “há muito trabalho feito desde o início, muita divulgação, e é importante que a comunidade perceba a valorização deste galardão que o Porto Santo tem e que é muito importante para o nosso futuro”.

Nos próximos dias, o IV Festival das Biosferas inclui no programa a apresentação do projeto LIFE DUNAS – “Areia à Lupa”, no dia 30 de Abril, e, a 1 de Maio, uma caminhada interpretativa à zona núcleo do Pico Branco. Já no dia 2 de Maio, realiza-se um concurso de vinhos na Praça do Município, organizado pela junta de freguesia local.