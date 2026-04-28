Reservas para trilho completo do Areeiro ao Pico Ruivo a partir de amanhã

As reservas para o trilho completo que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo podem ser feitas a partir de amanhã, no portal Simplifica.

A informação foi avançada esta tarde por Eduardo Jesus na visita ao Areeiro com o objectivo de assinalar a reabertura deste percurso pedestre classificado (PR1 - Vereda do Areeiro), após os incêndios de Agosto de 2024.

Este que é um dos percursos da Madeira mais procurado por turistas passa a poder ser feito apenas num sentido (Areeiro - Ruivo), tendo o custo de 10,5 euros.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura garantiu que será feito controlo na zona da Pedra Rija, local até onde o percurso se mantém nos dois sentidos.

As obras de melhoramento da vereda, orçadas em 602 mil euros, vão continuar ao longo do mês de Maio, razão pela qual o percurso integral vai apenas estar aberto à sexta-feira, sábado e domingo.

Confrontado com a dificuldade de ligação rodoviária entre o Pico Ruivo e Pico do Areeiro, que garanta o regresso de turistas autónomos ao ponto de partida, o governante, que acompanhava Miguel Albuquerque nesta deslocação, disse já terem sido feito contactos com os operadores económicos, sensibilizando para essa oportunidade de negócio, esperando que o mercado se reorganize.