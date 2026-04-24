IV Festival das Reservas da Biosfera com forte programa no Porto Santo

A Câmara Municipal do Porto Santo e a reserva da Biosfera do Porto Santo estão a realizar uma semana dedicada IV festival das reservas da biosfera.

Licínia Soares responsável da reserva da biosfera do Porto Santo adiantou DIÁRIO que "é a primeira vez que vamos ter um programa com mais intensidade, este é um festival que começou em 2023, através do programa reservas da biosfera territórios sustentáveis comunidades resilientes”.

“Ao longo estes anos temos feito várias atividades, mas este ano e uma vez vamos ter aqui no Porto Santo, a vigésima segunda reunião do comité MAB, vamos ter os gestores da biosfera de Portugal, são 13 reservas da biosfera, pensamos então dinamizar mais atividades durante uma semana, e dar assim a conhecer a nossa comunidade e aos turistas, o nosso território, mas também os outros territórios da biosfera, dar conhecer vários territórios da UNESCO”, disse a responsável da reserva biosfera do Porto Santo.

Ao longo de uma semana há uma panóplia de actividades que vai passar por diversos workshops, oficinas com Vera Menezes ou do catalão Curro Claret, uma rally paper a realiza dia 25, no dia 27 apresentação de um livro de Joana Gama, e visita ao centro de processamento de resíduos do Porto Santo e dia 28 a realização sensibilização mares circulares.

Já no dia 29 tem lugar uma iniciativa contributos das reservas da biosfera para os valores universais, dia 30 visita a área do LIFE DUNAS, no dia 1 de maio caminhada ao Pico Branco, já dia 2 concurso de vinhos na praça do município. Para além destas atividades realiza-se diversas exposições alusivas as reserva da biosfera.

A organização conta com vários parceiros, como Porto Santo Line, IFCN ARM, PORTA33, entre outros parceiros. Vai ser uma semana de intensa atividade cultural e recreativa, projetando o Porto Santo no mundo das reservas da biosfera.