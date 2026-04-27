Reserva de combustível da Madeira é suficiente para 4 meses

As reservas de combustíveis da Madeira dão para quatro meses, revela o DIÁRIO na manchete desta segunda-feira. A notícia adianta que a Região está a recorrer mais ao gás natural para a produção de energia eléctrica na Central da Vitória, o que permite reduzir a dependência de fuel, responsável por 30% da electricidade da Madeira. A produção de energia renovável atinge 55%, bate o recorde e permite poupanças de 29 milhões de euros nos primeiros três meses do ano. A subida de preços devido à crise petrolífera está nas mãos dos reguladores.

A foto com maior destaque na primeira página é dedicada ao Marítimo, que garantiu ontem o regresso à I Liga de futebol, três anos depois. No jogo decisivo, no Seixal, frente ao Benfica B, os verde-rubros terminaram a partida com nove jogadores, mas conseguiram vencer. A festa começou logo após o apito final.

Outra notícia mostra os preços dispararam nos centros de juventude. O Governo Regional acaba de actualizar o tarifário que vigorava desde 2018. A época alta é prolongada para seis meses, acabam-se os descontos para crianças e há aumentos que atingem os 250%.

Nesta edição ficamos ainda a saber que a Conferência da Autonomia vai trazer o ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes à Madeira a 15 de Maio, além do médico Manuel Sobrinho Simões, fundador do Instituto e Patologia e Imunologia Molecular e Celular da Universidade do Porto.

Por fim, há a notícia de que o líder do CDS-Madeira, José Manuel Rodrigues, junta-se à Juventude Popular ma defesa de um reforço da identidade do CDS no seio da coligação com o PSD. É uma dupla pressão sobre o líder nacional, Nuno Melo, nas vésperas do 32.º Congresso Nacional do partido, que decorre a 16 e 17 de Maio, em Alcobaça.

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