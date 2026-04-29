Tentativa de furto acaba em agressão no centro do Funchal

Dois indíviduos do sexo masculino, um deles estrangeiro, entraram em confronto, esta noite, após uma tentativa de roubo, na Rua do Ribeirinho de Baixo, junto ao Centro Comercial Anadia. Pelo menos um dos envolvidos aparentava estar embriagado.

O homem que diz ter sido abordado por um cidadão estrangeiro, residente na Região, na tentativa de lhe subtrair algum valor em dinheiro, acabou por agredir o suposto assaltanto, causando-lhe alguns ferimentos que obrigaram ao socorro por parte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram para o local um ambulância com três elementos.

A situação só não foi mais grave graças à pronta intervenção de populares que se encontravam nas proximidades.

A Polícia de Segurança Pública (PSP), perante o alerta dado, mobilizou para o local três viaturas e vários agentes, tendo tomado conta da ocorrência.