Porto Santo recebe IV Festival das Reservas da Biosfera

No âmbito da realização da 22.ª reunião do Comité Nacional MaB e do IV Festival das Reservas da Biosfera, "a Ilha do Porto Santo irá acolher os gestores das Reservas da Biosfera portuguesas, bem como os restantes membros do Comité Nacional MaB, estimando-se a presença de cerca de 20 a 25 participantes, num evento único que irá celebrar a natureza, a cultura e a sustentabilidade, e que decorrerá de 24 de Abril a 2 de Maio de 2026", informa a organização.

O Festival tem como "principal objetivo promover e valorizar os territórios classificados como Reserva da Biosfera, através da dinamização de um conjunto diversificado de atividades, nomeadamente exposições, oficinas artísticas, showcookings, trilhos e visitas guiadas, debates e momentos culturais, contribuindo para a sensibilização da população para a conservação da natureza e para a valorização do património cultural. O destaque vai para o fórum que terá lugar no dia 29 de Abril, no Centro Cultural de Congressos, aberto à partilha de ideias e boas práticas", acrescenta.

Para além de "reforçar a visibilidade do território, esta iniciativa assume-se como uma oportunidade para promover o desenvolvimento sustentável das Reservas da Biosfera em Portugal, incentivando a partilha de conhecimento, experiências e boas práticas entre cidadãos, entidades públicas e privadas e a comunidade científica", conclui a nota, salientando que esta é "uma oportunidade imperdível para conhecer melhor a Reserva da Biosfera da Ilha do Porto Santo e celebrar o que de melhor temos: o património natural e cultural do Porto Santo".