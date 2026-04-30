Criança em coma após ingerir gomas com substância estupefaciente

Uma criança de 9 anos esteve três dias em coma após ingerir gomas alegadamente com substâncias estupefacientes, tendo dado entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, com sintomas severos, segundo informação divulgada pela TVI e CNN Portugal.

De acordo com a mesma fonte, as autoridades apuraram que as gomas terão sido retiradas de um alojamento local por uma funcionária de limpeza, sem conhecimento da substância que continham, após terem sido alegadamente deixadas por um turista, sendo que a embalagem indicaria a presença de um derivado de cannabis.

O caso está a ser investigado pelas autoridades, que recolheram amostras para análise, enquanto tentam apurar a origem do produto, que estará disponível para venda online.

A criança já se encontra fora de perigo, permanecendo internada no serviço de pediatria sob vigilância médica.