Autêntica 'romaria' em direcção ao Pico Ruivo

No primeiro dia da reabertura do percurso entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, são muitos, sobretudo turistas, os que não querem perder a oportunidade de percorrer este emblemático itinerário.

Perante a muita procura, autênticas filas de gente já se aglomeram depois da Pedra Rija, na zona que até hoje esteve interdita ao público em geral, causando um autêntico 'engarrafamento'.

Foi para evitar situações como esta que o governo resolveu criar limitações no acesso, através de 'slots' a cada meia hora. Mas o resultado está longe do desejado.

Por agora, o percurso abre de forma condicionada, apenas à sexta-feira, ao sábado e ao domingo. Nos restantes dias da semana, o acesso mantém-se vedado, de modo a facilitar a continuação dos trabalhos de melhoramento daquele percurso pedestre classificado, que sofreu bastantes estragos bom o incêndio de Agosto de 2024, que ditou o seu encerramento até hoje.

No que toca a reservas, para não residentes, as vagas para o mês de Maio já são muito limitadas. Pelo contrário, para os residentes a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura veio ontem garantir que haverá sempre disponibilidade.

Percorrer o trilho completo entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo implica o pagamento de 10,5 euros pelos cidadãos não residentes, maiores de 12 anos.

Se a opção for percorrer o trilho apenas até à Pedra Rija, esse custo é de 4,5 euros.

Os residentes estão isentos de qualquer pagamento, desde que façam pré-reserva através do portal SIMplifica ou mediante a apresentação do cartão de residente e respectiva identificação.