Nacional perde com o AFS

O Nacional perdeu, 1-2, com o AFS em jogo da 32.ª jornada da I Liga. Perante o último classificado, a equipa alvinegra até colocou-se em vantagem no marcador logo aos 4 minutos por Filipe Soares. Contudo, o AFS, na primeira vez que chegou com perigo à baliza, chegou ao empate por Pedro Lima, aos 22 minutos.

O golo do triunfo já despromovido AFS chegou aos 63 minutos por Neiva.

O Nacional terminou reduzido a dez jogadores devido à expulsão, duplo amarelo, de Zé Vítor, aos 90+3.

Com esta derrota, o Nacional mantém o 14.º lugar com 31 pontos. Na próxima jornada, a equipa madeirense desloca-se aos Açores para defrontar o Santa Clara.