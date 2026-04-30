“O final da minha carreira aproxima-se e continuo a desfrutar”
Cristiano Ronaldo continua a brilhar, aos 41 anos, ao serviço do Al Nassr. Contudo, o craque madeirense tem bem presente que o final da carreira não está longe. Em declarações ao Canal Goat, o capitão da selecção portuguesa revela a mentalidade que vai ter até ao último jogo da sua carreira.
“O final da minha carreira aproxima-se. Vamos aproveitar cada jogo. A minha carreira tem sido brilhante e quero que continue assim. Continuo a desfrutar, continuo a marcar golos. Continuo a jogar não só por esta geração, mas também pela anterior e pela que está por vir. Aproveito cada dia, cada jogo, ano após ano, mesmo agora que me aproximo do fim da minha carreira", concluiu.