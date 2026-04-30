Passes e bilhetes de autocarro vão estar no telemóvel e podem ser utilizados em toda a Madeira

No corrente ano, os utilizadores de transportes públicos colectivos da Madeira vão passar a poder comprar os bilhetes e passes online, em formato digital (através de um QR Code no telemóvel, que pode ser lido nos autocarros), podendo utilizá-los nas carreiras das três operadoras concessionárias - Horários do Funchal, Rodoeste e CAM. A informação foi avançada, esta manhã, pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, no final de uma viagem na carreira 45 (Nazaré, via Barreiros), na qual pode utilizar o novo bilhete Giro pré-comprado, recarregável, válido por um ano e compatível nos vários operadores.

"Até ao Verão queremos ter a plataforma de venda de bilhetes online a funcionar. Está em fase de testes neste momento. Será o principal ponto de venda, tanto de passes como de bilhetes pré-comprados. É de muito mais fácil acesso, tanto para quem cá reside como para os visitantes. Os turistas antes de chegarem à Madeira poderão ter os bilhetes já comprados. Serão bilhetes integrados, que abrangem toda a ilha da Madeira e o Porto Santo", descreveu o governante, após sair do autocarro, na Rua do Conselheiro.

FOTO SREI

A iniciativa desta manhã serviu também para apresentar o novo sistema de informação aos passageiros, que tem uma vertente interna e outra externa. Dentro dos autocarros há um monitor que dá toda a informação sobre a viagem (designação da próxima paragem, tempos estimados até à próxima paragem ou até ao final da viagem). Nalgumas paragens haverá painéis com informação sobre o tempo estimado para a chegada dos autocarros das diversas carreiras. Estão a ser instalados dez painéis em paragens da Linha Verde da Horários do Funchal (desde a Avenida do Mar até ao Fórum Madeira). Neste momento, os equipamentos estão em fase de testes, mas três painéis já se encontram em funcionamento. Além dos 10 painéis da fase inicial, serão instalados mais 25 painéis de informação em toda a cidade do Funchal.

Os novos títulos de transporte Giro, compatíveis nos Horários do Funchal, CAM e Rodoeste.

Presentemente, os passageiros podem adquirir os seus títulos de transporte nos postos de venda dos operadores, em mais de 100 lojas Payshop em toda a Região. Haverá também 18 máquinas automáticas de venda de títulos de transportes espalhadas por todos os concelhos, uma das quais no Aeroporto da Madeira. Os bilhetes poderão ainda ser adquiridos nos autocarros. No entanto, "a ideia é desmaterializar cada vez mais", assimiu Marco Lobato, presidente da administração da 'Horários do Funchal' e da 'TiiM - Transportes Integrados e Intermodais da Madeira'. "A aplicação Giro está a ser trabalhada para desmaterializar os títulos, que serão comprados de forma digital. Eu não tenho de me deslocar a lado nenhum. Através da plataforma online, escolho o bilhete que quero comprar - seja intermunicipal, municipal, adulto, criança, Aerobus, bilhete turístico, para um, dois ou três dias. Eu vou ter toda essa facilidade através de uma App, que me vai disponibilizar um QR Code, o qual poderá ser lido em todos os autocarros", avançou Marco Lobato. Numa fase subsequente, também os passes serão desmaterializados e poderão estar apenas no telemóvel, não sendo obrigatório ter um título em cartão.