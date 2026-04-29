Ronaldo marca com assistência de Félix

O Al Nassr, de Jorge Jesus, venceu hoje o Al Ahli, por 2-0, na 30.ª jornada da Liga saudita de futebol, com Cristiano Ronaldo a marcar o primeiro golo do jogo após assistência do compatriota João Félix.

Depois de uma primeira parte sem golos, o capitão da seleção portuguesa abriu o marcador, aos 76 minutos, e o internacional francês Kingsley Coman selou a vitória em cima dos 90.

Com o triunfo, o Al Nassr conquistou o 16.º triunfo consecutivo no campeonato - e o 20.º em todas as competições -, num registo impressionante, que deixa os comandados de Jesus mais próximos do tão ambicionado título de campeão da Arábia Saudita, quando faltam apenas quatro rondas.

O Al Nassr soma agora 79 pontos, mais oito do que o segundo classificado, o Al Hilal, de Rúben Neves, que tem menos um jogo disputado.