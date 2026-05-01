Ataque violento a duas mulheres no Lido

Duas mulheres foram vítimas de uma agressão na manhã desta quinta-feira, na zona do Lido, no Funchal, junto à Estação Marítima Biológica.

Segundo o relato de uma testemunha, as vítimas seguiam a caminho do trabalho quando foram surpreendidas pelas costas por um homem que se encontrava nas imediações. O suspeito terá atacado ambas de forma repentina, desferindo cabeçadas com violência.

Uma das mulheres, ainda em estado de choque, tentou perceber o que se passava, tendo sido atingida com um soco na zona do nariz. O agressor terá ainda tentado pontapear as vítimas, evidenciando um comportamento descrito como agressivo e descontrolado.

A situação só não teve consequências mais graves devido à intervenção de terceiros que passavam de carro e pararam para prestar auxílio, levando o suspeito a colocar-se em fuga.

As vítimas foram transportadas ao hospital e a PSP foi chamada ao local. A apresentação de queixa deverá ocorrer durante o dia de hoje.

De acordo com a mesma fonte, o alegado agressor será um homem em situação de sem-abrigo, referenciado na zona por comportamentos agressivos, o que tem gerado preocupação entre moradores e trabalhadores locais.