Porto Santo recebe reunião nacional das Reservas da Biosfera

A ilha do Porto Santo acolhe a 22.ª reunião do Comité Nacional MaB (Man and the Biosphere), reunindo gestores das Reservas da Biosfera portuguesas e membros do Comité no auditório da Câmara Municipal. Na abertura, o presidente do município, Nuno Batista, destacou a importância de "salvaguardar as nossas origens e as nossas tradições em prol de um futuro sustentável".

Em paralelo, decorre o IV Festival das Reservas da Biosfera, iniciado a 24 de Abril, com exposições, oficinas, 'showcookings', trilhos e debates abertos à comunidade. O ponto alto da programação é um fórum no Centro Cultural e de Congressos, com a presença do presidente do Comité MaB e dos gestores de reservas como Arrábida, Berlengas, Graciosa, Flores e Paul do Boquilobo, entre outras.

O festival afirma-se como uma plataforma para promover o desenvolvimento sustentável e a troca de boas práticas entre cidadãos, entidades e comunidade científica.