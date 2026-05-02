Madeira Ocean Challenge 2026 prossegue hoje com mais provas

Prossegue hoje o Madeira Ocean Challenge 2026, um evento internacional de canoagem de mar que se realiza na Região.

Integrado em competições como a Taça do Mundo e a Taça de Portugal de Canoagem de Mar, o evento destaca-se pelos percursos exigentes em mar aberto, adaptados às condições do vento e do oceano, proporcionando um verdadeiro desafio técnico e físico aos participantes.

O Madeira Ocean Challenge combina competição de alto nível com a promoção da ilha como destino de excelência para desportos náuticos, valorizando simultaneamente a sua biodiversidade e paisagens costeiras.

Pode acompanhar as provas através do canal Na Minha Terra TV aqui.