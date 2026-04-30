Plutónio entre os nomes do cartaz na Semana do Mar 2026

Plutónio é mais um dos artistas que integra o cartaz da edição deste ano da Semana do Mar do Porto Moniz. A sua actuação está marcada para 25 de Julho, tendo sido anunciada há instantes na rede social da autarquia.

O rapper junta-se assim a Carolina Deslandes, Bandidos do Cante e Diogo Piçarra, anteriormente anunciados pela autarquia local, com espectáculos agendados para os dias 22, 23 e 24 de Julho, respectivamente.

O artista conta com vários temas de grande sucesso no panorama da música urbana portuguesa, destacando-se especialmente canções como ‘Somos Iguais’, ‘Interestelar’, ‘Cafeína’, ‘Meu Deus’, ‘Deja Vu’, ‘Última Vez’, ‘4 da Manhã’ e ‘Acordar’. Estes temas ajudaram a consolidar a sua popularidade junto do público, acumulando milhões de visualizações e streams nas plataformas digitais e tornando-se alguns dos mais reconhecidos do seu repertório.

Este ano, a Semana do Mar do Porto Moniz decorre entre 22 e 26 de Julho. Nos próximos dias, à semelhança do que tem sido feito desde a passada segunda-feira, 27 de Abril, a autarquia continuará a divulgar os artistas que integram o cartaz desta edição.