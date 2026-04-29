Grande Prémio Cidade do Funchal 2026 reúne 470 nadadores na Madeira a partir de amanhã

O Funchal recebe a partir de amanhã, quinta-feira, uma das maiores competições de natação do calendário regional e nacional. O Grande Prémio Cidade do Funchal 2026, organizado pelo Clube Naval do Funchal (CNF) em parceria com a Associação de Natação da Madeira, decorre entre 30 de Abril e 2 de Maio e conta com 470 atletas inscritos provenientes da Madeira, dos Açores e de Portugal Continental.

A competição estrutura-se em três etapas distintas que abrangem diferentes escalões e vertentes da modalidade: o V Campeonato Clube Naval do Funchal — Cadetes, o Funchal Eco Swim, em águas abertas, e o XIV Torneio Cidade do Funchal. A classificação final será apurada de forma coletiva, pelo somatório de pontos obtidos pelos clubes nas três etapas.

As provas arrancam amanhã, quinta-feira, 30 de abril, no Complexo de Piscinas Paulo Camacho, com o V Campeonato CNF — Cadetes, reservado aos escalões de formação Cadetes A, B e C, com 150 jovens nadadores em competição.

Na sexta-feira, dia 1 de maio, o programa divide-se entre o mar e a piscina. De manhã, a Quinta Calaça acolhe o Funchal Eco Swim 2026, prova de águas abertas com 120 atletas previstos. À tarde, arranca no Complexo de Piscinas Paulo Camacho o XIV Torneio Cidade do Funchal, que prossegue até sábado, dia 2 de maio, reunindo 200 nadadores dos escalões Infantis, Juvenis, Juniores e Seniores.

A cerimónia de apuramento e premiação dos vencedores realiza-se no final da terceira sessão do Torneio, no sábado.

Entre as entidades inscritas contam-se o ADRCCI Monte Maior, os Bombeiros de Ponta Delgada, o Clube Desportivo Nacional, o Clube Desportivo São Roque, o Clube Escola O Liceu, o Clube Nacional de Natação, o Clube Naval do Funchal, o Ginásio Clube de Porto Santo, a Juventude Atlântico Clube, o Club Sport Marítimo, o Clube Desportivo Recreativo Santanense, a Associação Desportiva de Machico, o Clube Naval de São Vicente e o Clube Desportivo Corticeiras.