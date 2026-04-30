Edição de 2026 do Fórum Madeira Global acontece a 23 de Julho

O director regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Sancho Gomes, à margem do encontro Portugal Nação Global, que está a decorrer no Centro de Cultural de Belém em Lisboa, foi questionado sobre a data deste ano do encontro que reúne a Diáspora Madeirense, com evento designado Madeira Fórum Global de 2026.

Sancho Gomes disse que a edição de 2026 acontece a 23 de Julho e, depois, está previsto o conselho da Diáspora para 24 de Julho.

"O Forum Madeira Global foi criado em 2016, pois é um fórum que tem 10 anos e tem uma perspectiva mais alargada, não fica simplesmente pela competente económica, mas também trabalhamos a contraente cultural, linguística e entre outras", explicou Sancho Gomes.

A reunião magna anual da Diáspora Madeirense é organizada pelo Governo Regional e onde reúne algumas centenas de participantes de várias partes do globo.