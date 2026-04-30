Muitas nuvens nas previsões do tempo para hoje na Madeira

Esta quinta-feira, na Madeira, conte com céu em geral muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperada precipitação, em geral fraca, em especial durante a tarde. O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Sudoeste.

O IPMA aponta para uma pequena subida da temperatura máxima. Os termómetros deverão chegar aos 21ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Já a temperatura mínima, nas duas ilhas, deverá rondar os 14ºC.

No Funchal, conte igualmente com céu em geral muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde. Há a possibilidade de ocorrência de precipitação, em geral fraca.

Na capital madeirense, o vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) de Oeste/Sudoeste.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, conte com ondas de Noroeste com 1 a 2 metros, aumentando para 2 a 2,5 metros a partir da tarde. Na costa Sul são esperadas ondas de Sudoeste inferiores a 1 metro, aumentando para 1 a 1,5 metros a partir da tarde.

A temperatura da água do mar deverá rondar os 17/18ºC.