Engenho explosivo artesanal na origem de explosão em café de Moscovo

A explosão que causou hoje três mortos e 21 feridos num café em Moscovo foi causada por um "engenho explosivo artesanal", transportado por "uma desconhecida" que é uma das vítimas mortais, segundo o Comité antiterrorista russo.

"Um engenho explosivo artesanal explodiu num café na Praça Koudrinskaïa, causando a morte de três pessoas", de acordo com aquela entidade, citada pelas agências de notícias russas.

Ainda segundo a mesma fonte, as três vítimas mortais são um cliente, a mulher que transportava o engenho explosivo e o segurança que a tinha impedido de entrar no espaço.

De acordo com a polícia de Moscovo, a explosão aconteceu cerca das 20:10 locais (18:10 em Lisboa) e quatro horas depois "investigadores e técnicos da polícia científica estavam a trabalhar no local".

A Rússia tem sido palco de atos terroristas ao longo dos anos, inclusive em Moscovo.

Desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, os serviços secretos ucranianos reivindicaram ou foram acusados de vários assassinatos ou tentativas de assassinato de oficiais militares russos e de figuras públicas que apoiam o conflito.

Vários generais russos e responsáveis nomeados por Moscovo nos territórios ucranianos ocupados foram mortos ou feridos nos últimos anos em atentados bombistas.

A Agência France Presse recorda, a título de exemplo, que, em agosto de 2022, Darya Duguina, filha do ideólogo ultranacionalista Alexandre Douguine, morreu na explosão de um carro em Moscovo.

No ano seguinte, em abril, o 'bloguer' militar russo Maxime Fomine morreu na explosão de uma estatueta armadilhada que lhe tinha sido oferecida em palco num café de São Petersburgo.