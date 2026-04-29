Madeira reforça literacia do oceano com mais de 13 mil alunos envolvidos

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, participou no IV Encontro Regional Escola Azul, uma iniciativa dedicada à Literacia do Oceano que reuniu a comunidade educativa, especialistas e entidades ligadas ao sector. O evento decorreu, na terça-feira, no anfiteatro do Colégio dos Jesuítas, na Madeira.

Na sua intervenção, o governante sublinhou a importância do mar como "pilar essencial da identidade e cultura madeirense, exigindo um compromisso contínuo com a sua proteção", destacando ainda o valor que é transmitir aos mais jovens não só a dimensão ambiental do oceano, mas também o seu peso económico, social e cultural.

Um dos principais destaques do encontro foi o crescimento expressivo do Programa Escola Azul na Madeira. O projecto envolve actualmente 74 estabelecimentos de ensino e abrange 13.458 alunos, com mais oito escolas a aderirem no presente ano lectivo. A iniciativa conta também com uma vertente intergeracional, integrando universidades seniores da Ribeira Brava, Funchal e Porto da Cruz, assim como o Centro Comunitário do Funchal.

Nuno Maciel recordou que a Região Autónoma da Madeira é pioneira em Portugal na área da conservação marinha, tendo criado a primeira área protegida do País em 1971, nomeadamente a Reserva das Ilhas Selvagens, hoje considerada a maior área marinha de protecção total do Atlântico Norte.

O governante salientou que "o arquipélago da Madeira tem mesmo contribuído decididamente para que Portugal possa cumprir os seus objectivos e possa atingir 30% de áreas marítimas protegidas em 2030 de acordo com a Estratégia de Biodiversidade da União Europeia".

Foi ainda abordado o trabalho contínuo de monitorização das espécies marinhas, como aconteceu recentemente com a lapa, no âmbito da gestão sustentável dos recursos. "Através dos nossos serviços, monitorizamos constantemente as nossas espécies e sempre que seja necessário não hesitamos em tomar medidas para as defender", frisou o secretário regional.

O encontro terminou com o reconhecimento do papel fundamental das escolas, professores e da coordenação regional do programa 'Escola Azul - Um oceano que nos liga', cujo trabalho tem contribuído para formar uma geração mais consciente, informada e comprometida com a protecção do oceano.