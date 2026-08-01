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Desporto

Marítimo vence Nacional e conquista Troféu Autonomia

Verde-rubros venceram por 1-0 com golo apontado por Butzke na segunda parte

Foto Hélder Santos/Aspress
Foto Hélder Santos/Aspress

O Marítimo acaba de conquistar o Troféu Autonomia ao vencer o Nacional por 1-0, na noite deste sábado, nos Barreiros. Num jogo promovido pela Associação de Futebol da Madeira, tudo se decidiu com o golo apontado por Adrián Butzke aos 74 minutos, após assistência de Raphael Guzzo.

Marítimo e Nacional preparam-se para competir na I Liga, que começa no próximo fim-de-semana. O jogo desta noite também marcou a estreia dos novos equipamentos de verde-rubros e alvinegros.

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