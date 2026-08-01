João Rodrigues vence entre as duas rodas motrizes

João Rodrigues foi o vencedor da categoria de duas rodas motrizes na 67.ª edição do Rali da Madeira, reforçando a liderança no respectivo campeonato nacional.

Ao volante de um Peugeot 208 Rally4, o piloto da região de Lisboa terminou a prova com uma vantagem de 15,9 segundos sobre o segundo classificado, depois de um rali em que somou o maior número de vitórias em provas especiais de classificação da categoria.

Pedro Câmara, que se estreou no Rali da Madeira, assegurou o segundo lugar entre os concorrentes das duas rodas motrizes. O jovem piloto açoriano foi melhorando o andamento ao longo da prova, à medida que se adaptava ao asfalto madeirense e às características específicas do rali.

Nos lugares seguintes terminaram os madeirenses Sandro Teixeira e Martim Nunes, ambos em Peugeot 208 Rally4, enquanto Hélder Miranda, também estreante na prova, fechou o grupo dos cinco primeiros classificados da categoria.