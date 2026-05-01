Torneio Autonomia 2026 une Madeira, Açores e Canárias

O Torneio Autonomia está de regresso em 2026 e reforça bem a ideia original da competição, celebrar a identidade atlântica através do futebol. Desta vez, com a presença de equipas da Madeira, Açores e Canárias, o torneio ganha um caráter ainda mais internacional e simbólico.

Entre 31 de Julho e 2 de Agosto, e numa organização a cargo da Associação de Futebol da Madeira, estarão em competição quatro clubes com contextos bem distintos. CS Marítimo e CD Nacional, os dois principais emblemas madeirenses, voltam a marcar presença como anfitriões naturais, enquanto dos Açores estará o Santa Clara, representante açoriano que tem consolidado o seu lugar no futebol profissional português. Finalmente de Espanha chega a UD Las Palmas, equipa da ilha de Gran Canaria, que irá também trazer uma maior projeção competitiva ao torneio.

Comparando com 2024, quando participaram equipas como o FC Porto B e os venezuelanos do Marítimo La Guaira, esta edição aposta menos em convidados “externos” e mais numa lógica de regiões autónomas atlânticas, o que dá ao torneio uma identidade temática mais forte.

Do ponto de vista desportivo, o evento será uma excelente oportunidade de pré-época, com as equipas a terem a oportunidade de testar plantéis e reforços, ganhar ritmo competitivo, assim como aproximar os adeptos dos seus clubes equipas.

Mas o valor vai além do futebol. Este modelo Madeira–Açores–Canárias reforça laços culturais e geográficos entre arquipélagos que partilham desafios e identidade insular.

Refira-se que a edição deste ano terá um apoiado a ronda os 90 mil euros do Governo Regional, conforme foi acordado no conselho de Governo desta quinta-feira, 30 de Abril.

"Autorizar a celebração de um contrato-programa com a Associação de Futebol da Madeira, tendo em vista a comparticipação financeira no apoio ao evento 'Torneio da Autonomia 2026', a decorrer na Região Autónoma da Madeira entre os dias 31 de julho e 2 de agosto de 2026, num montante que não excederá os 90.000,00 €."