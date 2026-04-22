Prossegue debate do Estatuto do Estudante Deslocado Insular

"Expliquem como é que vão votar", perguntou Bruno Melim aos deputados do PS e JPP, na discussão da proposta de lei que cria o Estatuto do Estudante Deslocado Insular.

O líder da JSD lembra que, em 2023, a oposição votou a favor de uma proposta semelhante. O estatuto proposto cria direito de acesso a um contingente especial nas residências universitárias, benefícios fiscais majorados, época especial de exames e subsídio de mobilidade garantido pelo Estado.

A proposta de lei do PSD é vista como uma medida para diminuir os problemas das famílias com estudantes deslocados, mas alguns deputados da oposição duvidam da sus aprovação na Assembleia da República.