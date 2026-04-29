Sporting Clube da Madeira regressa ao andebol na época 2026/2027

O Sporting Clube da Madeira vai regressar ao andebol regional na época desportiva 2026/2027, retomando uma modalidade que fez parte da sua história há cerca de três décadas, anunciou hoej o clube.

A decisão integra a estratégia da actual Direção do clube, liderada por Marco Freitas, e reflecte o objectivo de valorizar modalidades históricas e reforçar de forma sustentada a actividade desportiva do emblema madeirense.

De acordo com um comunicado do clube, o regresso será concretizado através de um protocolo já formalizado com a Associação de Andebol da Madeira, considerado como "uma parceria relevante para o desenvolvimento e promoção da modalidade".

O Sporting Clube da Madeira encara este regresso como um marco significativo no seu percurso, assumindo a ambição de contribuir para o crescimento do andebol regional, “com espírito competitivo, sentido de missão e respeito pelos valores do desporto”, refere a mesma nota.

O clube deixou ainda uma palavra de reconhecimento a todos os envolvidos no processo, destacando o contributo de Bernardo Vasconcelos, presidente da Associação de Andebol da Madeira, e de Marco Willy, do departamento técnico, manifestando confiança no sucesso da nova etapa.