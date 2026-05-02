Muro da Esperança mobiliza muitas atenções

Hoje cumpre-se uma tradição que atravessa gerações desde 1979. O Muro da Esperança volta a ser construído no Funchal, num gesto simbólico que dá voz às crianças num apelo colectivo à paz.

A iniciativa, integrada nas celebrações da Festa da Flor, reúne cerca de 400 alunos de oito estabelecimentos de ensino. Ao longo da manhã, são eles que dão forma ao momento, participando na construção do mural que materializa a mensagem de esperança.

Apesar de a partida do cortejo infantil, rumo à Praça do Município, estar ligeiramente atrasada — estava prevista para as 10h —, já é muito o público presente, com destaque para turistas, que ocupam as laterais em redor da praça.

A cerimónia do Muro da Esperança está agendada para as 10h30 e conta com a presença do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.