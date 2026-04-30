Incêndio no Estreito da Calheta mobiliza vários meios

O incêndio que deflagrou esta manhã no Estreito da Calheta mantém-se activo numa zona de encosta e escarpa junto ao litoral, mobilizando vários meios de combate, incluindo o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

O alerta foi dado pelas 7h00 para um foco de incêndio em mato numa área de difícil acesso. No local estão os Bombeiros Voluntários da Calheta, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e os Bombeiros Sapadores do Funchal.

Ao todo, a operação envolve seis viaturas e mais de duas dezenas de operacionais, incluindo 13 bombeiros no terreno e oito elementos da brigada helitransportada.

Segundo as autoridades, o fogo já se encontra em fase de rescaldo na zona mais próxima das habitações, que nunca chegaram a estar em risco devido à rápida intervenção inicial. Ainda assim, as chamas persistem na área mais íngreme da encosta, onde o acesso é mais difícil.

O combate está a ser feito numa lógica de triangulação de meios, com dois veículos dos bombeiros da Calheta, um da Ribeira Brava e outro dos Sapadores do Funchal, enquanto o helicóptero continua a realizar descargas para tentar dominar o incêndio.